Тюменцы вошли в наблюдательный совет "Российских студенческих отрядов"

| Фото: Тюменское региональное отделение «РСО» | Фото: Тюменское региональное отделение «РСО»

В наблюдательный совет "Российских студенческих отрядов" и в штаб студотрядов УФО вошли тюменцы Александр Заболотских и Елена Доценко, сообщает Тюменское региональное отделение "РСО".

Решение принято на V очередном съезде молодежной общественной общероссийской организации в Москве.

Командиром штаба студенческих отрядов УФО избран Юрий Болдырев, заместителем во второй раз избрана куратор штаба студотрядов Тюменского индустриального университета Елена Доценко.

Также в состав окружного штаба студотрядов УФО включены Юрий Болдырев и Татьяна Дегтярева (Свердловская область), Светлана Данковцева (ЯНАО), Евгений Платонов (Курганская область) и председатель правления Тюменского отделения Александр Заболотских.