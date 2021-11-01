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Беспилотник засек сброс отходов в Юргинском лесничестве

Происшествия, 12:35 29 ноября 2021

worldskills.ru | Фото: worldskills.ru

Сброс жидких бытовых отходов в Юргинском лесничестве выявил беспилотник. Об этом сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

С помощью квадрокоптера удалось зафиксировать факт нарушения и госномер транспортного средства, с которого производили сброс.

Instsgram департамента лесного комплекса Тюменской области | Фото: Instsgram департамента лесного комплекса Тюменской области

Виновник в настоящее время устанавливается, он будет привлечен к административной ответственности по статье 8.31 КоАП РФ. Статья предусматривает штрафы или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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# жидкие бытовые отходы

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