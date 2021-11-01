Беспилотник засек сброс отходов в Юргинском лесничестве
| Фото: worldskills.ru
Сброс жидких бытовых отходов в Юргинском лесничестве выявил беспилотник. Об этом сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.
С помощью квадрокоптера удалось зафиксировать факт нарушения и госномер транспортного средства, с которого производили сброс.
| Фото: Instsgram департамента лесного комплекса Тюменской области
Виновник в настоящее время устанавливается, он будет привлечен к административной ответственности по статье 8.31 КоАП РФ. Статья предусматривает штрафы или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.