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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени и четырех районах области на радиотелевизионных станциях в декабре пройдут профработы

Общество, 08:26 30 ноября 2021

РТРС | Фото: РТРС

В Тюмени, а также в Абатском, Бердюжском, Викуловском и Сорокинском районах Тюменской области планируются временные перерывы в трансляции эфирного телерадиовещания с 14 по 28 декабря, сообщает филиал "Урало-Сибирского регионального центра ФГУП "РТРС".

В эти дни на радиотелевизионных станциях РТРС будут проводиться профилактические работы.

Подробный график проведения профилактических работ размещен на сайте смотрицифру.рф в разделе "Кратковременные отключения трансляции" и в кабинете телезрителя, а также в мобильном приложении "Телегид" во вкладке "Вещание".

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