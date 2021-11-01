Тобольские ученые с зарубежными коллегами реализуют экологические проекты

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тобольские ученые приняли участие в реализации двух международных проектов в 2021 году.

Вместе с белорусским ученым Константином Королевым биологи проводили научное исследование по теме "Агроэкологическое изучение, подбор и создание новых форм льна для экстремальных условий Севера". Работы велись на опытном земельном участке тобольской комплексной научной станции Уральского отделения РАН. По результатам работы подготовлены материалы для публикации в научных изданиях.

| Фото: Тобольская комплексная научная станция Уро РАН | Фото: Тобольская комплексная научная станция Уро РАН

Еще одним направлением международного сотрудничества было партнерское взаимодействие с Фрайбургским педагогическим институтом. Тоболяки в числе 11 образовательных и научных организаций из России, Европы и Азии занималась разработкой магистерских программ в сфере сельского хозяйства с помощью преподавания на английском языке.

В 2022 году планируется продолжить участие ученых в реализации международных соглашений. Кроме того, предполагается расширить число иностранных партнеров учреждения для работы по темам экологических исследований.

Евгений Новоселов