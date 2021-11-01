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Жителя Тюменской области обязали пройти лечение от наркомании

Происшествия, 16:29 30 ноября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Суд обязал жителя Викуловского района Тюменской области пройти курс лечения от наркомании, медицинскую и социальную реабилитацию и отправил его на исправительные работы. Ранее мужчина попался с пакетом стеблей и листьев мака, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Летом мужчину с пакетом остановили сотрудники ДПС. Он сорвал стебли и листья мака, растущие на приусадебном участке, и поехал домой на такси.

"Экспертиза показала, что растения являются наркотическим средством – маковой соломой. Мужчина заявил, что вину в приобретении и хранении наркотиков признает, в содеянном раскаивается, является инвалидом третьей группы, просит строго не наказывать. Он поддержал и своё ходатайство о постановлении приговора по делу в особом порядке", – рассказали в пресс-службе.

Викуловский районный суд признал мужчину виновным, назначил ему наказание в виде исправительных работ на срок в один год и 10 месяцев с удержанием 15% из заработной платы в доход государства.

Приговор в законную силу еще не вступил.

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# приговор , суды

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