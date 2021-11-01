В индустриальном парке "Богандинский" начали производить составы для глушения скважин

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Технический запуск производства состава для глушения скважин (композиционные полимерные сухие смеси) для приготовления жидкостей запустило ООО "Инновационные технологии". Это компания-резидент индустриального парка "Богандинский".

Как сообщает Агентство инфраструктурного развития Тюменской области в Instagram, объем инвестиций компании превысит 22,5 млн рублей. Компания создаст 12 рабочих мест.

ООО "ИнТех" является резидентом "Сколково" с проектом "Технология интеллектуального глушения скважин". Его суть - обеспечение максимально эффективного и предсказуемого процесса глушения за счет применения специального комплекса оборудования и программного обеспечения. Учитываются моделирование, прогнозирование и автоматизация процессов глушения скважин.

Компания входит в состав нефтегазового кластера, зарегистрированного в Минпромторге РФ. Включение в реестр, среди прочих бонусов, дает участникам кластера возможность компенсировать свои затраты, связанные с проектами импортозамещения, за счет федерального бюджета. Нефтесервисная компания "ИнТех" это уже сделала – 297 млн рублей пришли в Тюменскую область". Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор во время послания облдуме 25 ноября.

Ключевыми задачами для регионального агентства инфраструктурного развития в 2025-2026 г. является заполнение и развитие индустриального парка "Богандинский", который является одной из основных точек роста экономики региона на период до 2030 г. На площадке будет запущено более 30 новых предприятий, создано 3 тыс. рабочих мест. Объем инвестиций составит более 5 млрд рублей.

Здесь же реализуют проекты ДСК-500, агроиндустриальный парк "Ишимский" и другие.

Анжела Лебедева