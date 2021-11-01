  • 30 ноября 202130.11.2021вторник
  • USD74,9818
    EUR84,4820
  • В Тюмени -1..-3 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени построили 19 социальных объектов за три квартала 2021 года

Экономика, 15:17 30 ноября 2021

"Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

19 социальных объектов ввели в эксплуатацию в Тюмени за три квартала 2021 года. Общая площадь объектов - 100 тыс. 436 кв. метров. Об этом сообщает администрация Тюмени по итогам совещания по реализации национального проекта "Жильё и городская среда".

На этой площади разместились поликлиника № 5 по ул. Вьюжной, школы № 48 по ул. Тимофея Чаркова и № 92 по ул. Николая Зелинского, а также детские сады № 50 "Счастливое детство" на ул. Андрея Кореневского и ул. Новосёлов, № 166 "Ладушки" по ул. Невской, № 146 по ул. Линейной, № 186 "Кристаллик" по ул. Дмитрия Менделеева, а также шесть торговых помещений, кафе, центр обучения, спортивный клуб, крытый бассейн и административное здание.

Сообщается, что на строительство объектов соцкультбыта выдано 22 разрешения. Таким образом, в Тюмени появятся пять административных зданий, один объект спортивного назначения, пять торговых помещений, три заведения общепита, 14 автостоянок. Также ожидается строительство центра развития дошкольников, двух детских садов, трех школ, образовательного центра и корпуса ТюмГУ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# строительство

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:17 30.11.2021В Тюмени построили 19 социальных объектов за три квартала 2021 года
14:10 30.11.2021Ирбитский и Салаирский тракты в Тюмени станут безопаснее
14:04 30.11.2021На 7,3% вырос индекс промпроизводства в Тюменской области за январь-октябрь 2021 года
13:48 30.11.2021В Нижней Тавде откроют пансионат по уходу за пожилыми людьми