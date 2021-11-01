В Тюмени построили 19 социальных объектов за три квартала 2021 года

| Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

19 социальных объектов ввели в эксплуатацию в Тюмени за три квартала 2021 года. Общая площадь объектов - 100 тыс. 436 кв. метров. Об этом сообщает администрация Тюмени по итогам совещания по реализации национального проекта "Жильё и городская среда".

На этой площади разместились поликлиника № 5 по ул. Вьюжной, школы № 48 по ул. Тимофея Чаркова и № 92 по ул. Николая Зелинского, а также детские сады № 50 "Счастливое детство" на ул. Андрея Кореневского и ул. Новосёлов, № 166 "Ладушки" по ул. Невской, № 146 по ул. Линейной, № 186 "Кристаллик" по ул. Дмитрия Менделеева, а также шесть торговых помещений, кафе, центр обучения, спортивный клуб, крытый бассейн и административное здание.

Сообщается, что на строительство объектов соцкультбыта выдано 22 разрешения. Таким образом, в Тюмени появятся пять административных зданий, один объект спортивного назначения, пять торговых помещений, три заведения общепита, 14 автостоянок. Также ожидается строительство центра развития дошкольников, двух детских садов, трех школ, образовательного центра и корпуса ТюмГУ.