Парк "Юрист" в Тюмени реконструируируют в рамках нацпроекта

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Парк "Юрист", расположенный в Калининском административном округе Тюмени, включен в федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" и будет благоустроен в 2022 году.

Об этом сообщил главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко.

Вопрос о благоустройстве парка "Юрист" задала тюменский педагог Ирина Грехнева на приеме по личным вопросам, который провел полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Евгений Бабенко