Парк "Юрист" в Тюмени реконструируируют в рамках нацпроекта
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Парк "Юрист", расположенный в Калининском административном округе Тюмени, включен в федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" и будет благоустроен в 2022 году.
Об этом сообщил главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко.
Вопрос о благоустройстве парка "Юрист" задала тюменский педагог Ирина Грехнева на приеме по личным вопросам, который провел полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.
Евгений Бабенко