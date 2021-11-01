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Парк "Юрист" в Тюмени реконструируируют в рамках нацпроекта

Политика, 19:41 30 ноября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Парк "Юрист", расположенный в Калининском административном округе Тюмени, включен в федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" и будет благоустроен в 2022 году.

Об этом сообщил главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко.

Вопрос о благоустройстве парка "Юрист" задала тюменский педагог Ирина Грехнева на приеме по личным вопросам, который провел полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Евгений Бабенко

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# благоустройство , Владимир Якушев

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