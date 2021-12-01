Контрафактную одежду Nike, Dior и Gucci задержали тюменские таможенники

| Фото: Тюменская таможня | Фото: Тюменская таможня

488 единиц одежды от Dior, Gucci и Yves Saint Laurent, Tommy Hilfiger и Nike задержали в Абатском районе, сообщает пресс-служба Тюменской таможни.

Таможенники остановили большегруз, следовавший из Кыргызстана в Новосибирск. В перемещаемом сборном грузе обнаружены футболки, брюки и платья известных мировых брендов с признаками подделки. Экономический ущерб составил более 12 млн рублей.

Собранные материалы переданы в полицию. Нарушителю грозит штраф до 300 тыс. рублей, либо лишение свободы сроком до двух лет.

С начала 2021 года Тюменской таможней выявлено более 37 тыс. единиц контрафактной продукции с экономическим ущербом на сумму около 180 млн рублей.