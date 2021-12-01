В Тюмени сотрудники магазина попались на краже

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Сотрудников магазина, подозреваемых в краже, задержали в Тюмени, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Со склада гипермаркета пропало большое количество раздаточного материала, предназначенного для сотрудников организации. Сумма ущерба составила более 180 тыс. рублей.

Под подозрение попали 34-летний главный инженер данного магазина и его 22-летний заместитель. Они признались в содеянном и пояснили, что на складе скопилось большое количество продукции, приобретенной для сотрудников организации. Злоумышленники похитили 20 коробок с полимерной пленкой, четыре коробки с дезинфицирующим средством, 14 коробок с бумажными полотенцами, 17 коробок с защитными очками и чековой лентой. Похищенное подельники планировали продать.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы.