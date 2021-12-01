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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Операторы тюменской службы 112 приняли свыше 75 тысяч вызовов в 2021 году

Общество, 15:35 01 декабря 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 75 тысяч вызовов обработали операторы системы 112 в Тюменской области за 10 месяцев 2021 года. Все они сопровождались привлечением правоохранительных органов.

Об этом сообщила директор регионального департамента информатизации Мария Рудзевич на онлайн-заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка в Тюменской области. Совещание провел глава региона Александр Моор.

Автоматизированная информационная система взаимодействия экстренных оперативных служб при вызовах по единому номеру "112" является частью аппаратно-программного комплекса "Безопасный город". Он, в свою очередь, помогает обеспечивать порядок на улицах и бороться с преступностью.

"Элементами АПК "Безопасный город" являются также Единый центр хранения и обработки данных систем видеонаблюдения и система фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения", – добавила Мария Рудзевич.

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# Александр Моор , безопасность , Мария Рудзевич

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