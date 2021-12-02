В больнице Голышманово появился кувез-инкубатор для недоношенных детей

| Фото: пресс-служба областной больницы №11 | Фото: пресс-служба областной больницы №11

Современный кувез-инкубатор для недоношенных новорожденных установили в акушерском отделении областной больницы № 11 в Голышманово. Он обеспечивает непрерывную тепловую поддержку и комфортную среду для нормального развития ребенка, сообщает пресс-служба учреждения.

Также медицинская организация получила функциональную кровать для приема родов, аппарат искусственной вентиляции легких, оснащенный светом, обогревом и кислородом реанимационный стол для первичного осмотра младенцев врачом-неонатологом.

Оборудование поступило в рамках реализации региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" и национального проекта "Здравоохранение". По словам заведующей акушерским отделением областной больницы № 11 Веры Марусовой, новое оборудование позволит оказывать высококачественную медицинскую помощь новорожденным.

Так, медицинский кувез для выхаживания маловесных детей воссоздает определенный уровень влажности и температуру, которая приближена к температуре нахождения ребенка в материнской утробе. Аппарат искусственной вентиляции легких позволяет проводить процедуру у новорожденных.

Ежегодно специалисты Голышмановского акушерского отделения принимают более 100 родов. За 11 месяцев 2021 года родилось 43 девочки и 42 мальчика. 27 родившихся малышей – третьи по счету у своих матерей, первенцев появилось на свет 12. Десять женщин стали мамами в четвертый раз, 12 – в пятый раз, три – в шестой раз. Средний возраст рожениц колеблется от 20 до 34 лет.