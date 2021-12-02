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Жителя Тюменской области отправили в колонию за пьяную езду

Происшествия, 17:02 02 декабря 2021

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Мужчину, виновного в неоднократной пьяной езде и краже, осудили в Викуловском районе, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

В октябре 2020 года 25-летний мужчина был лишен водительского удостоверения за пьяную езду. В июне 2021 года он в состоянии алкогольного опьянения вновь управлял автомобилем. На 98 километре автодороги Ишим-Викулово его задержали сотрудники полиции.

Позже молодой человек совершил еще одно преступление. Распивая спиртное, он украл у своего знакомого банковскую карту и потратил почти 3 тыс. рублей.

Суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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# пьяная езда

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