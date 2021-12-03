Параспортсмену из Тобольского района вручили именные часы с гравировкой

| Фото: администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Именные часы с гравировкой и благодарственное письмо параспортсмену Алексею Кочурову вручил глава Тобольского района Леонид Митрюшкин.

Спортсмен живет в Михайловском доме-интернате. Он - постоянный участник и призер районных и региональных соревнований. В этом году в чемпионате Тюменской области по армрестлингу в категории СПОДа (коляска) Геннадий Кочуров занял второе место, а на спартакиаде инвалидов завоевал пять медалей: толкание ядра, пауэрлифтинг, бег на 200 метров (коляска), бадминтон и армрестлинг.

"Важно, чтобы каждый человек, независимо от состояния своего здоровья, чувствовал себя полноправным членом общества, получал знания и профессиональные навыки, мог беспрепятственно вести активный образ жизни и заниматься спортом", - отметил Леонид Митрюшкин.

Всего Тобольском районе живут девять параспортсменов. Ежегодно они участвуют и побеждают в районных и областных соревнованиях, сообщает пресс-служба главы района.