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Параспортсмену из Тобольского района вручили именные часы с гравировкой

Спорт, 16:35 03 декабря 2021

администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

Именные часы с гравировкой и благодарственное письмо параспортсмену Алексею Кочурову вручил глава Тобольского района Леонид Митрюшкин.

Спортсмен живет в Михайловском доме-интернате. Он - постоянный участник и призер районных и региональных соревнований. В этом году в чемпионате Тюменской области по армрестлингу в категории СПОДа (коляска) Геннадий Кочуров занял второе место, а на спартакиаде инвалидов завоевал пять медалей: толкание ядра, пауэрлифтинг, бег на 200 метров (коляска), бадминтон и армрестлинг.

"Важно, чтобы каждый человек, независимо от состояния своего здоровья, чувствовал себя полноправным членом общества, получал знания и профессиональные навыки, мог беспрепятственно вести активный образ жизни и заниматься спортом", - отметил Леонид Митрюшкин.

Всего Тобольском районе живут девять параспортсменов. Ежегодно они участвуют и побеждают в районных и областных соревнованиях, сообщает пресс-служба главы района.

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# паралимпийцы , Тобольский район

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