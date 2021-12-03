Жителя Тюмени, сломавшего перегородку в самолете, задержали в Кольцово

| Фото: www.koltsovo.ru | Фото: www.koltsovo.ru

Тюменца, плевавшего в пассажиров и сломавшего перегородку в самолете, привлекли к административной ответственности. Об этом сообщает УМВД на транспорте по УФО.

2 декабря наряд полиции был вызван к приземлившемуся в аэропорту Кольцово самолету из Египта.

Как выяснилось, пьяный житель Тюмени выражался грубой нецензурной бранью и плевался в пассажиров, а также ломал перегородку в салоне.

Правонарушителя доставили в дежурную часть, затем в медучреждение для освидетельствования, которое показало содержание в крови мужчины 1,23 мг/л алкоголя.

В отношении дебошира составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 20.21 и 11.17 КоАП РФ.