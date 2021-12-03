  • 3 декабря 20213.12.2021пятница
  • В Тюмени -2..-4 С 6 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Жителя Тюмени, сломавшего перегородку в самолете, задержали в Кольцово

Происшествия, 16:24 03 декабря 2021

www.koltsovo.ru | Фото: www.koltsovo.ru

Тюменца, плевавшего в пассажиров и сломавшего перегородку в самолете, привлекли к административной ответственности. Об этом сообщает УМВД на транспорте по УФО.

2 декабря наряд полиции был вызван к приземлившемуся в аэропорту Кольцово самолету из Египта.

Как выяснилось, пьяный житель Тюмени выражался грубой нецензурной бранью и плевался в пассажиров, а также ломал перегородку в салоне.

Правонарушителя доставили в дежурную часть, затем в медучреждение для освидетельствования, которое показало содержание в крови мужчины 1,23 мг/л алкоголя.

В отношении дебошира составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 20.21 и 11.17 КоАП РФ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# аэропорт "Кольцово"

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:24 03.12.2021Жителя Тюмени, сломавшего перегородку в самолете, задержали в Кольцово
15:00 03.12.2021Жительницу Ишимского района осудили за поножовщину
12:57 03.12.2021Тюменца отправили в колонию-поселение за пьяную езду
17:25 02.12.2021Жительница Ишимского района вырастила на огороде 335 кустов мака