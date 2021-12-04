Любитель пьяной езды более года проведет в колонии

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

В Ялуторовске суд на 13 месяцев отправил в колонию автомобилиста за пьяную езду, а также на пять лет лишил его водительских прав, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как следует из материалов уголовного дела, в сентябре молодой человек уже был осужден к 300 часам обязательных работ и лишен прав на два с половиной года. Также 30 сентября Голышмановский районный суд должен был вынести ему приговор за пьяное вождение по другому уголовному делу.

Однако в ночь на 29 сентября молодой человек в Ялуторовске вновь в состоянии опьянения сел за руль автомобиля. 30 сентября суд назначил водителю 400 часов обязательных работ и лишил его прав на срок два года и 10 месяцев. На днях в отношении молодого человека было рассмотрено третье уголовное дело.

Ялуторовский районный суд назначил ему дела 13 месяцев исправительной колонии общего режима и на пять лет лишил его права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами.