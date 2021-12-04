Александр Моор пообещал жительнице Ишима помочь с ремонтом дороги

| Фото: tyumen.er.ru | Фото: tyumen.er.ru

Обращения шести жителей региона рассмотрел губернатор Александр Моор во время приема по личным вопросам в связи с двадцатилетним юбилеем партии "Единая Россия".

Жительница Ишима Инна Викулова обратилась к главе региона с просьбой о ремонте дороги по ул. Непомнящего. Мать двоих детей считает необходимым проложить пешеходные тротуары и установить ограждения, чтобы по дороге в детский сад и школу ребята были в безопасности. Глава Ишима Федор Шишкин доложил губернатору, что ремонт дороги будет завершен к началу следующего учебного года.

Еще три малоимущие семьи Тюменской области, попавшие в трудную жизненную ситуацию, попросили губернатора о предоставлении материальной помощи, в том числе для ремонта дома после пожара, а также для приобретения предметов первой необходимости в связи с лечением ребенка-инвалида.

Все просьбы удовлетворены в полном объеме, сообщает пресс-служба тюменского отделения партии "Единая Россия".