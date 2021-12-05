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Четыре человека пострадали в ДТП в Исетском районе

Происшествия, 13:21 05 декабря 2021

Фото пресс-службы Госавтоинспекции Тюменской области

Четыре человека пострадали в ДТП на 121-м километре автодороги Шадринск-Ялуторовск на территории Исетского района. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

Автомобиль "Шевроле Лачетти" выехал на встречную полосу, произошло столкновение с автомобилем "Шкода". Водитель "Шкоды" попытался уйти от удара, выехав на обочину, но ему это не удалось. Момент ДТП попал в запись видеорегистратора "Шкоды". Один из автомобилей выбросило в кювет, второй развернуло поперек проезжей части.

В больницу доставлены женщина, водитель "Шевроле", и семья из трех человек, ехавшая в "Шкоде"; папа, мама и 5-летний ребенок.

Движение на автодороге частично ограничено.

Евгений Бабенко

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# ДТП , Исетский район

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