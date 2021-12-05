Фотогалерея: Тюменские музыканты устроили концерты в торговых центрах

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В ТРЦ "Сити Молл" выступили музыканты струнного квартета Тюменской филармонии, Хоровая капелла, вокал-группа "Санрайз", джазовый коллектив "Вика-Бэнд" и артисты Тюменского драмтеатра. Концерт начался в 12 часов и продолжится до 16 часов 5 декабря.

4 декабря примерно такой же состав исполнителей дал концерт в ТЦ "Кристалл".

У тюменцев есть возможность прямо в торговом центре приобрести билеты на предновогоднюю и рождественскую программы ТКТО. Кассы находятся неподалеку от импровизированных сцен.