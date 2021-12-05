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Фотогалерея: Тюменские музыканты устроили концерты в торговых центрах

Общество, 13:46 05 декабря 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В ТРЦ "Сити Молл" выступили музыканты струнного квартета Тюменской филармонии, Хоровая капелла, вокал-группа "Санрайз", джазовый коллектив "Вика-Бэнд" и артисты Тюменского драмтеатра. Концерт начался в 12 часов и продолжится до 16 часов 5 декабря.

4 декабря примерно такой же состав исполнителей дал концерт в ТЦ "Кристалл".

У тюменцев есть возможность прямо в торговом центре приобрести билеты на предновогоднюю и рождественскую программы ТКТО. Кассы находятся неподалеку от импровизированных сцен.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

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# концерт , Тюменская филармония

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