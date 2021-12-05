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Экологичное биотопливо разрабатывают ученые ТюмГУ

Общество, 17:54 05 декабря 2021

Фото: utmn.ru

Экологическое топливо из растительной биомассы разрабатывают в лаборатории ресурсоэффективных технологий термической переработки биомассы на базе ТюмГУ.

Сырьем для производства нового топлива могут служить торф, а также отходы сельского хозяйства, лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств, сообщает "Тюменская область сегодня".

Исследователи занимаются разработкой безотходного метода переработки биомассы в твердые и газообразные продукты. Таким образом они надеются снизить "углеродный след" от энергетического и промышленного производства, то есть, сократить количество вредных выбросов, в том числе и парниковых газов.

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