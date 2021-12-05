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Александр Моор: тюменские футболисты подарили землякам праздник

Губернатор, 21:18 05 декабря 2021

Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Футболисты МФК "Тюмень" победили казахстанский "Кайрат" в матче элитного раунда Лиги чемпионов со счетом 3:2 во многом благодаря поддержке трибун. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, комментируя итоги встречи.

Победа над "Кайратом" вывела МФК "Тюмень" в финал четырех Лиги чемпионов УЕФА.

"История встреч между МФК "Тюмень" и казахстанским "Кайратом" - не в пользу тюменских футболистов, но борьба между ними всегда шла на равных. Мне нравится настрой наших ребят", - сказал Александр Моор.

В серии матчей элитного раунда Лиги чемпионов, которая прошла в областной столице, участвовали очень мотивированные команды, каждая из которых хотела выйти в финал, отметил глава региона.

"Здорово, что мы всех победили! Это сделали не отдельные классные игроки, а вся команда. Огромная благодарность ребятам, которые подарили праздник тюменским болельщикам", - поделился эмоциями Александр Моор.

Евгений Бабенко

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# Александр Моор , мини-футбол

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