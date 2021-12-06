Тоболяка подозревают в убийстве соседа
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
В Тобольске ранее судимый мужчина обвиняется в убийстве соседа, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области. По версии следствия, 2 декабря тоболяк нанес ножевые ранения своему соседу, потерпевший скончался на месте.
В настоящее время подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Следствие выполняет комплекс действий, направленных на сбор доказательственной базы, а также установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.