Тоболяка подозревают в убийстве соседа

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тобольске ранее судимый мужчина обвиняется в убийстве соседа, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области. По версии следствия, 2 декабря тоболяк нанес ножевые ранения своему соседу, потерпевший скончался на месте.

В настоящее время подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие выполняет комплекс действий, направленных на сбор доказательственной базы, а также установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.