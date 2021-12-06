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Тоболяка подозревают в убийстве соседа

Происшествия, 14:21 06 декабря 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тобольске ранее судимый мужчина обвиняется в убийстве соседа, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области. По версии следствия, 2 декабря тоболяк нанес ножевые ранения своему соседу, потерпевший скончался на месте.

В настоящее время подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие выполняет комплекс действий, направленных на сбор доказательственной базы, а также установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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# Тобольск , убийство , уголовное дело

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