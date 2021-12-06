Тюменский "Рубин" прервал серию побед

| Фото: ХК "Рубин" во ВКонтакте | Фото: ХК "Рубин" во ВКонтакте

Тюменский ХК "Рубин" уступил в домашнем матче в рамках регулярного чемпионата ВХЛ.

На своем льду тюменцы проиграли "Бурану" из Воронежа - 2:4. В составе хозяев отличились Никита Рожков и Роман Чемерикин. Таким образом, прервалась семиматчевая победная серия тюменцев.

"Буран хорошая команда. Они сегодня бились и показали хороший хоккей. С нашей стороны возможно был определенный недонастрой на игру. Начали слишком академично играть, а когда собрались было уже поздно", - рассказал главный тренер тюменцев Денис Ячменев.

После этого поражения "Рубин" опустился на четвертую строчку турнирной таблицы. У подопечных Дениса Ячменева 47 очков. Следующий поединок тюменцы проведут на выезде. 9 декабря они сыграют в Казани против местного "Барса".

Евгений Новоселов