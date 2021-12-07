Экогеопарк может стать частью ландшафтного парка в логу реки Тюменка

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Эколого-геологический парк, который может стать частью проекта создания ландшафтного парка в логу реки Тюменка, естественным образом вписывается в одну из стратегических инициатив, утвержденных правительством Российской Федерации – "Геология – возрождение легенды".

Такую точку зрения высказал председатель Общественной палаты Тюменской области, на площадке которой пройдет общественное обсуждение проекта , доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ Геннадий Чеботарев.

"К нам в Общественную палату обратилась общественная организация "Будущее Тюменской геологии", которую возглавляет Почетный гражданин Тюменской области, заслуженный геолог Анатолий Брехунцов, – рассказал Геннадий Чеботарев. – Он предложил рассмотреть концепцию проекта создания эколого-геологического ландшафтного парка в логу реки Тюменка. Проект был рассмотрен. По поручению губернатора Александра Моора сформирована рабочая группа".

Рабочая группа в течение полугода работала над различными аспектами этого проекта, заслушивала экспертные мнения профессоров тюменских университетов, связанные с оценкой исторических моментов, с организацией этого городского пространства, с сохранением памяти о прошлых исторических постройках: Чинги-Туры и Тюменского кремля.

"И, конечно же, в этом парке наряду с древней историей, воссозданием фрагментов столицы – Сибирского ханства Чинги-Тура, Тюменского кремля – будет организована экспозиция, посвященная эпопее освоения недр Тюменской области, - подчеркнул Геннадий Чеботарев. - Парк будет местом изучения истории геологии школьниками и студентами, – осуществлять просветительские, образовательные функции. Будут и секторы спортивного ориентирования, полевой профессиональной подготовки юных геологов, гидрогеологов, экологов, инженеров, изыскателей. Затем будет создан музей истории освоения недр области".