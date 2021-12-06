Тюменская лыжница помогла российской сборной одержать победу на этапе Кубка мира

| Фото: Федерация лыжных гонок России | Фото: Федерация лыжных гонок России

Женская сборная России одержала победу в эстафете на этапе Кубка мира в Норвегии, сообщает Федерация лыжных гонок России.

В составе победителей на третьем этапе выступала тюменка Татьяна Сорина. Также бежали Юлия Ступак, Наталья Непряева и Вероника Степанова. Второе место у команды Швеции, третье - у Норвегии. Вторая команда России финишировала на восьмой строчке.

В мужской эстафете четверка россиян, в которой бежали тюменцы Денис Спицов и Иван Якимушкин, финишировала четвертой. Вторая сборная России смогла взять серебро.