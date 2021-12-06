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Жительница Тюмени открыла сеть чебуречных при поддержке центра занятости

Экономика, 19:21 06 декабря 2021

Минтруд РФ во ВКонтакте | Фото: Минтруд РФ во ВКонтакте

Две чебуречные менее чем за год открыла тюменка Светлана Епифанова, обратившаяся за помощью в кадровый центр “Работа России”. Как сообщает Минтруд РФ, бывший бухгалтер зарегистрировалась в качестве безработной в ноябре 2020 года.

Ей бизнес-план в центре занятости одобрили и заключили с начинающей предпринимательницей договор. На покупку была выделена субсидия - 192 тыс. рублей. 19 июня 2021 г. на Алебашевском базаре Светлана Епифанова открыла первую чебуречную.

Сейчас у предпринимательницы две точки общепита в Тюмени. Работают в них люди, которые тоже обратились в кадровый центр за вакансиями или обучением. Чтобы их нанять, Светлана заключила с тюменским ЦЗН два соглашения.

Так, по программе содействия трудоустройству многодетных родителей она взяла на работу в чебуречные троих поваров, один из них - Валерий Набиев, отец троих детей.

Часть расходов на создание рабочих мест по этой программе Светлане компенсируют - 50 тыс. рублей на одного сотрудника. До конца года она примет на работу еще двоих многодетных родителей.

Минтруд РФ во ВКонтакте | Фото: Минтруд РФ во ВКонтакте

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# кадровый центр , предпринимательство

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