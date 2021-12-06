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Лучших водителей спецавтомобилей ОМОН определили в Тюмени

Общество, 18:57 06 декабря 2021

пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области

Лучших водителей спецавтомобилей ОМОН определили в Тюмени на конкурсе профмастерства, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области.

Состязания проходили в два этапа. Первый - экзамен по теоретическим знаниям безопасного вождения боевой техники. Затем на автодроме росгвардейцы подтвердили свои знания в области правил дорожного движения, а также основ техобслуживания и ремонта техники.

Судьи соревнований оценивали профессиональные навыки водителей по количеству затраченного времени, точности и качеству управления. Победители и участники конкурса поощрены начальником ведомства, полковником полиции Евгением Федоткиным.

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# конкурс профмастерства , Росгвардия

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