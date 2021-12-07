200 дольщиков получат свои квартиры в Тюмени спустя год

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

В Тюмени введен в эксплуатацию жилой дом, квартиры в котором получат более 200 дольщиков, сообщает региональная прокуратура. Ввод дома планировался в четвертом квартале 2020 года, однако застройщик не выполнил свои обязательства и срок завершения строительства был перенесен.

Возводить многоквартирный дом ГП-14 в ЖК "Олимпия" с привлечением средств граждан начало в 2018 году акционерное общество "Сибстройсервис".

Ситуацию со строительством неоднократно рассматривали в областной прокуратуре на заседаниях межведомственной группы по противодействию правонарушениям и преступлениям в сфере долевого строительства.

Прокурор области и прокурор Калининского округа Тюмени выезжали на строительную площадку, застройщику объявлялось предостережение. Информация для принятия дополнительных мер по защите прав дольщиков направлялась губернатору Тюменской области.

В результате принятых прокуратурой мер и совместной работе с правительством области, удалось добиться ввода жилого дома в эксплуатацию.