В селе Орлово Армизонского района откроют обелиск павшим воинам-фронтовикам

| фото Валентины Яковлевой | фото Валентины Яковлевой

Обелиск павшим орловчанам-фронтовикам торжественно откроют в Армизонском районе 9 декабря. На нем увековечили имена 117 жителей с. Орлово, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.

Мемориал появился вместо обветшавшего памятника 1974 года. Он был снесен и заменен новым объектом, который не устроил и даже возмутил местных жителей. По словам местной жительницы, руководителя музея Армизонской средней школы Валентины Яковлевой, сначала орловчане обратились в районную администрацию, а затем записали видеообращение к президенту России, попросив содействия в возведении нового объекта. Откликнулся депутат Государственной думы Иван Квитка.

"Он приехал с архитектором, нам на выбор предложили три проекта, инициативная группа определила лучший. Работа велась с лета 2021 года и только что завершилась. Рядом с обелиском располагается памятная плита погибшему воину-афганцу из С. Орлово, ее несколько лет назад установил на личные средства наш бывший земляк. Мы довольны, памятник получился достойным, величественным", - рассказала Валентина Яковлева.

Территорию у обелиска благоустроили на средства районного бюджета. Активное участие в этом приняли местные жители.

Татьяна Ковалева