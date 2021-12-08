Проект химика из ТюмГУ отмечен именной премией РАН

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Проект по разработке и оптимизации каталитических систем исследователя ТюмГУ Андрея Елышева был отмечен на конкурсе молодых ученых СО РАН, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Молодой исследователь стал лауреатом в номинации "Премия имени Г.К. Борескова". Награду тюменец получил за работу по разработке и оптимизации каталитических систем на основе стекловолокнистых материалов, синтезированных методом поверхностного термосинтеза и реактивного магнетронного напыления для процессов глубокого окисления летучих органических соединений.

Выпускник ТюмГУ 2009 года Андрей Елышев в 2013 году защитил кандидатскую диссертацию по физической химии, после чего прошел обучение в 2016 году в магистратуре "Катализ и адсорбция" института катализа им. Г.К. Борескова СО РАН. С 2021 года возглавляет лабораторию цифрового катализа для решения задач эффективной переработки углеводородного сырья.