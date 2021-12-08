В Тюменской филармонии выступят звезды российских мюзиклов

| Фото: Тюменское концертно-театральное объединение | Фото: Тюменское концертно-театральное объединение

Новый проект в жанре классического концерта "Его величество, мюзикл!" представят артисты музыкально-театрального жанра в Тюменской филармонии 14 декабря в 19 часов. Российские звезды не только споют, но и поделятся со слушателями воспоминаниями и забавными случаями из интересной закулисной жизни.

На сцене филармонии выступят Теона Дольникова — обладательница главной театральной премии "Золотая маска" в номинации "Лучшая женская роль" за роль Эсмеральды в мюзикле "Нотр-Дам де Пари"; Валерий Яременко — актер театра и кино, сыгравший роль Иуды в рок-опере "Иисус Христос — суперзвезда"; Ирина Климова — актриса театра Моссовета, участница проектов "Танцы со звездами", "Голос"; Игорь Балалаев — артист МТЮЗа, ведущий артист московских мюзиклов — "12 стульев", "Ромео и Джульетта", "Монте Кристо".

Билеты можно приобрести по ссылке.