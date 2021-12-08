  • 8 декабря 20218.12.2021среда
  • В Тюмени -17..-19 С 3 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской филармонии выступят звезды российских мюзиклов

Общество, 09:02 08 декабря 2021

Тюменское концертно-театральное объединение | Фото: Тюменское концертно-театральное объединение

Новый проект в жанре классического концерта "Его величество, мюзикл!" представят артисты музыкально-театрального жанра в Тюменской филармонии 14 декабря в 19 часов. Российские звезды не только споют, но и поделятся со слушателями воспоминаниями и забавными случаями из интересной закулисной жизни.

На сцене филармонии выступят Теона Дольникова — обладательница главной театральной премии "Золотая маска" в номинации "Лучшая женская роль" за роль Эсмеральды в мюзикле "Нотр-Дам де Пари"; Валерий Яременко — актер театра и кино, сыгравший роль Иуды в рок-опере "Иисус Христос — суперзвезда"; Ирина Климова — актриса театра Моссовета, участница проектов "Танцы со звездами", "Голос"; Игорь Балалаев — артист МТЮЗа, ведущий артист московских мюзиклов — "12 стульев", "Ромео и Джульетта", "Монте Кристо".

Билеты можно приобрести по ссылке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# мюзикл , Тюменская филармония

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:37 08.12.2021На тюменской набережной площадь катка составит 2 тысячи кв. метров
10:26 08.12.2021"Вектор" проводит исследования по омикрон-штамму
10:18 08.12.2021В Тюмени из-за ОРВИ закрывают второй корпус гимназии № 83
10:07 08.12.2021Базарную площадь в Тобольске покажет аудиогид Мартин