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Совет законодателей Тюменской области, Югры и Ямала провел последнее в 2021 году заседание

Политика, 13:40 07 декабря 2021

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Совет законодателей Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа провел последнее в 2021 году заседание.

Были рассмотрены актуальные для всех трех регионов вопросы о реализации мероприятий по обеспечению доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории субъектов и об обеспечению комфортного перехода с Единого налога на вмененный доход на иные режимы налогообложения.

Три региона, по словам председателя Тюменской областной думы Сергея Корепанова, связывают общие цели и задачи.

"Подводя итог, хочу сказать, что в течение года мы рассмотрели значительный круг вопросов, представляющий взаимный интерес, обсудили наработанные практики, высказали свои предложения, - отметил он. – Благодарю парламенты Югры и Ямала за совместную содержательную, конструктивную работу. Не сомневаюсь в дальнейшем успешном развитии наших деловых и дружеских отношений, как между субъектами, так и между законодательными органами".

Борис Олейник

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