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Полпред Владимир Якушев отметил важность создания четырехполосной трассы от Тобольска на север тюменского региона

Политика, 13:29 07 декабря 2021

uralfo.gov.ru

Для равномерного развития дорожной сети необходимо реализовать проект по расширению до четырех полос автодороги от Тобольска на север тюменского региона. Это одна из ключевых артерий, связующих Югру и Ямал с "большой землей".

Об этом заявил полномочный представитель президента в УФО Владимир Якушев во время рабочей встречи с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Новиковым 7 декабря.

"По ней трассе идет основная часть грузов, северяне пользуются этой дорогой для поездок в другие регионы страны, в том числе, в отпуска. В последние годы дорога приведена в нормативное состояние, однако, учитывая вклад югорчан и ямальцев в экономику страны, настало время качественных изменений. Ханты-Мансийский автономный округ и Ямал заслужили эту дорогу, люди ее очень ждут", - сказал Якушев.

uralfo.gov.ru

Субъекты Уральского федерального округа успешно справляются с задачами в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", не стал исключением и 2021 год. По словам полпреда, все регионы УФО практически в полном объеме завершили дорожные работы, запланированные на год. Не менее масштабные задачи стоят и на следующий дорожно-строительный сезон, идет подготовка проектно-сметной документации на 2022 год.

Роман Новиков отметил роль аппарата полпреда и региональных проектных команд УФО в реализации концепции опорной сети автомобильных дорог Российской Федерации: "На первом этапе реализации программы опорной сети включено 76 тысяч километров региональных дорог, из них 8 тысяч километров ‒ это региональные автодороги субъектов УФО".

uralfo.gov.ru

Как заметил руководитель Федерального дорожного агентства, по округу за 2021 год ожидается снижение смертности на дорогах в пределах 5 %, по общему количеству ДТП ‒ примерно на 9 %, и это при том, что в прошлом году в УФО аварийность снизилась на 12 %.

В УФО в 2021 году капитально отремонтировано 139 км автодорог, выполнены работы в рамках ремонта и содержания на 328 км.

Проектные работы не останавливаются: сейчас к реконструкции готовится участок общей протяженностью 69 км на трассе Р-351 Екатеринбург ‒ Тюмень (в обход Богдановича и Белоярского) в Свердловской области. Ввод в эксплуатацию четырехполосной дороги планируется в 2024 году.

7 декабря состоится церемония открытия 86-километрового участка федеральной трассы Р-404 Тюмень ‒ Тобольск ‒ Ханты-Мансийск.

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# Владимир Якушев , дороги , полпред президента в УФО

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