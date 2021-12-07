Тюменку ждет суд за контрабанду таблеток для похудения

| Фото: minpromtorg.gov.ru | Фото: minpromtorg.gov.ru

За контрабанду таблеток для похудения в Тюмени будут судить местную жительницу, сообщает региональная прокуратура.

Как следует из материалов уголовного дела, женщина в сентябре 2021 года через Интернет заказала из Казахстана 252 капсулы препарата, содержащего сильнодействующее вещество сибутрамин.

Таблетки были направлены тюменке международным почтовым отправлением. После получения товара на почте женщину задержали сотрудники таможни, а капсулы изъяли.

Прокуратура Тюмени утвердила обвинительное заключение и направила материалы дела в Центральный районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемой грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.