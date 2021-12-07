В Тюмени на ул. Пржевальского поврежденный участок теплотрассы восстановят за ночь

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Повреждение на участке тепловой сети в районе д. 35 корпус 3 по ул. Пржевальского в Тюмени было зафиксировано около 20 часов 7 декабря. Тепло продолжает поступать в дома, расположенные по трассе. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в пресс-службе компании УСТЭК.

"Бригады УСТЭК оперативно прибыли на место инцидента, выставили ограждения, отключили участок теплотрассы от основной сети и начали откачку воды. Ограничения подачи тепла в жилые дома нет", - говорят эксперты.

Ремонт поврежденного участка продолжится ночью и будет восстановлен до утра 8 декабря.

Специалисты компания призывают водителей не подвергать себя опасности и не подходить к машинам, если вокруг заметен разлив горячей воды.

Анжела Лебедева