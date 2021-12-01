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Познакомиться с историей Ишима можно не выходя из дома

Общество, 11:03 11 декабря 2021

администрация Ишима во ВКонтакте | Фото: администрация Ишима во ВКонтакте

Цифровая платформа "Артефакт" открылась в музее "Городская управа", сообщает администрация Ишима. На платформе и в мобильном приложении созданы мультимедиа-гиды по экспозиции "История Ишима с древних времен и до современности".

Посетителям достаточно навести камеру мобильного устройства на экспонаты и с помощью технологии дополненной реальности узнать о них все. Бесплатное приложение дает возможность прослушать аудиогид с версией на иностранном языке.

Кроме того, благодаря проекту, экспозицию можно посмотреть из дома. Для этого нужно зайти на официальный портал "Артефакта". Напомним, в число 40 уникальных экспонатов экспозиции "История Ишима с древних времен до современности" вошли предметы коллекций "Редкая книга", "Живопись", "Предметы прикладного искусства и быта". Проект реализуется в рамках нацпроекта "Культура".

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# Ишим , музей

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