Познакомиться с историей Ишима можно не выходя из дома

| Фото: администрация Ишима во ВКонтакте | Фото: администрация Ишима во ВКонтакте

Цифровая платформа "Артефакт" открылась в музее "Городская управа", сообщает администрация Ишима. На платформе и в мобильном приложении созданы мультимедиа-гиды по экспозиции "История Ишима с древних времен и до современности".

Посетителям достаточно навести камеру мобильного устройства на экспонаты и с помощью технологии дополненной реальности узнать о них все. Бесплатное приложение дает возможность прослушать аудиогид с версией на иностранном языке.

Кроме того, благодаря проекту, экспозицию можно посмотреть из дома. Для этого нужно зайти на официальный портал "Артефакта". Напомним, в число 40 уникальных экспонатов экспозиции "История Ишима с древних времен до современности" вошли предметы коллекций "Редкая книга", "Живопись", "Предметы прикладного искусства и быта". Проект реализуется в рамках нацпроекта "Культура".