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В Тюменской области за семь месяцев с прибрежных полос водоемов волонтеры вывезли более тысячи кубометров мусора

Общество, 17:24 08 декабря 2021

ТРО "Молодая гвардия" | Фото: ТРО "Молодая гвардия"

428 субботников по очистке водоемов, прибрежных полос прошло в Тюменской области с апреля по октябрь 2021 года. Участие в мероприятиях приняли более 7 тыс. человек. Они собрали 1 тыс. кубометров мусора, сообщает региональный департамент недропользования.

В 2021 году Тюменская область традиционно присоединилась ко Всероссийской акции по очистке от мусора берегов водных объектов "Вода России". Мероприятие проводится во исполнение федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" национального проекта "Экология".

В Тюменской области к акции "Вода России" присоединяется все больше людей. В 2021 году регион занял 21 место из 85 участников, годом ранее область была лишь 42-й.

Департамент недропользования и экологии Тюменской области награжден дипломом за активное участие в акции.

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# мусор , чистая вода

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