ВК "Тюмень-Прибой" проведет четыре домашних матча

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Волейболистки команды "Тюмень-Прибой", выступающие в чемпионате российской Молодежной лиги, второй тур подряд проведут дома. Очередные их матчи состоятся с 9 по 12 декабря, сообщает пресс-служба клуба.

Подопечные Ольги Ескиной сыграют четыре поединка. По два раза им предстоит встретиться с краснодарским "Динамо-ЦОП" и "Енисеем-2" из Красноярска.

В турнирной таблице тюменки идут на 13 месте. В их активе – две победы. "Енисей-2" располагается строчкой выше. Красноярская команда добилась трех побед. Краснодарские волейболистки с восемью победами находятся на пятом месте.

Также участником тура станет "Динамо-Метар" из Челябинска. Все матчи пройдут в спорткомплексе "Прибой".