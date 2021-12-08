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Аспирант X-BIO Тюменского университета победил в международном конкурсе

Общество, 18:40 08 декабря 2021

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Аспирант Тюменского государственного университета Егор Лебедев победил в конкурсе научно-исследовательских работ на площадке VI Всероссийского форума и IV международной конференции "Наука будущего – наука молодых-2021", сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

Аспирант X-BIO Егор Лебедев стал лучшим в номинации "Агро-, био- и продовольственные технологии". Научным руководителем выступил профессор X-BIO Леонид Адонин.

Лебедев совмещает аспирантуру с работой младшим научным сотрудником в институте X-BIO под руководством Дмитрия Андреева. Он предложил тему для биотехнологических исследований в соответствии с задачами проекта создания интегральных биоаналитических систем программы деятельности Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра (ЗапСибНОЦ) Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО по направлению "Биологическая безопасность человека, животных и растений".

Поддержку проекту оказал Денис Тихоненков, руководитель новой лаборатории по региональному мегагранту "AquaBioSafe" ("Водные экосистемы и биобезопасность как основа устойчивого эколого-социального развития Западной Сибири").

Определение качества водных ресурсов, в первую очередь питьевой воды, контроль сточных вод требует универсального метода анализа патогенов, обладающих большим разнообразием (вирусы, бактерии, протисты и другие), что ограничивает применимость физических и химических методов. Конвенциональные биологические методы обеспечивают универсальность, но времязатратны, сложны в автоматизации и массовом применении.

По словам руководителя исследовательской группы Дмитрий Андреева, предложенный метод позволит автоматически выявлять появление патогенов и идентифицировать некоторых из них с помощью обычного смартфона.

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