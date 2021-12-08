Более 131 млн рублей получит Тюменская область на строительство детских садов с яслями

| Фото: с личного аккаунта Руслана Кухарука в Instagram | Фото: с личного аккаунта Руслана Кухарука в Instagram

Более 131 млн рублей дополнительно получит Тюменская область в 2021 году на строительство детских садов с ясельными группами.

Распоряжение о распределении 917,2 млн рублей на строительство детских садов с ясельными группами для малышей от 1,5 до 3 лет подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

"Деньги, - сообщается на сайте правительства - направят в семь регионов. Это Башкортостан, Якутия, Удмуртия, Чечня, Оренбургская, Тюменская и Челябинская области".

За счет федеральных средств регионы смогут построить новые здания или приобрести готовые помещения для детских садов с ясельными группами. В общей сложности в этих субъектах появится 1 тыс. 250 дополнительных мест для детей от полутора до трех лет.

Повышение доступности дошкольных организаций для детей до трех лет поможет повысить рождаемость и при необходимости позволит родителям раньше выходить на работу.

В 2021 году на создание дополнительных мест для детей ясельного возраста в федеральном бюджете предусмотрено более 33 млрд рублей, в 2022 году – более 1,3 млрд рублей, в 2023 году – более 3 млрд рублей.

Работа ведется в рамках федерального проекта "Содействие занятости", который входит в состав национального проекта "Демография".