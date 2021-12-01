26 тюменцам вручат паспорта в историческом парке "Россия – моя история"

| Фото: Тюменский городской многопрофильный центр | Фото: Тюменский городской многопрофильный центр

26 отличившихся юных тюменцев получат паспорта в рамках акции "Мы – граждане России" в историческом парке "Россия – моя история" 10 декабря в 15 часов, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

На торжественное событие ко Дню Конституции РФ пригласили подростков, добившихся высоких результатов в учебе, дополнительном образовании, творчестве, спорте, принимающим активное участие в общественной и культурной жизни города и области, являющихся лидерами общественных объединений.

Паспорта ребятам вручат представители администрации, спортсмены и деятели культуры. Также участников отметят признательностями главы Тюмени и сувенирами.

Завершится торжественное мероприятие обзорной экскурсией по историческому парку.