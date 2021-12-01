В Ялуторовске собирают предложения о вариантах обустройства Рощи декабристов

| Фото: администрация Ялуторовска ВКонтакте | Фото: администрация Ялуторовска ВКонтакте

Сбор предложений горожан о том, как обустроить Рощу декабристов, стартовал в Ялуторовске, сообщает администрация города.

Сегодня это памятник природы с березовыми насаждениями. Его судьба небезразлична большинству жителей, показали опросы и комментарии в социальных сетях, а также частые обращения и вопросы от горожан, поступающие в администрацию, отмечают организаторы сбора предложений.

Сейчас объект находится в ведении департамента недропользования и экологии Тюменской области, куда переданы обращения о необходимости благоустройства рощи. Высказаны предложения установки скамеек для отдыха и урн, обустройства спортивных и детских площадок, на непокрытых древесной растительностью участках, установки МАФ, обустройства пешеходных тропинок и освещения.

Ялуторовчанам предлагают высказаться о том, какие объекты нужны в зеленом уголке. Написать можно по электронному адресу: yalutorovsk-info@yandex.ru, а также оставить комментарий в социальной сети.

Отмечается, что каждый шаг по благоустройству будет согласован с общественностью.