Тюменские таможенники задержали контрафактные носки Calvin Klein, Louis Vuitton и Lacoste

| Фото: Тюменская таможня | Фото: Тюменская таможня

Контрафактные спортивные носки от Calvin Klein, Louis Vuitton, Tommy Hilfiger, Lacoste, Adidas и Nike задержали тюменские таможенники, сообщает пресс-служба ведомства.

Вблизи российско-казахстанской границы таможенники остановили фуру, которая следовала из Казахстана в Ингушетию. При досмотре транспортного средства было обнаружено более 5 тыс. спортивных носков на сумму 20 млн рублей. Собственник не представил документов, подтверждающих оригинальность продукции. Факт подделки подтвердили и направленные запросы представителям правообладателей.

Все собранные материалы переданы в полицию.