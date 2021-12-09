  • 9 декабря 20219.12.2021четверг
  • В Тюмени -5..-7 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменские таможенники задержали контрафактные носки Calvin Klein, Louis Vuitton и Lacoste

Происшествия, 12:27 09 декабря 2021

Тюменская таможня | Фото: Тюменская таможня

Контрафактные спортивные носки от Calvin Klein, Louis Vuitton, Tommy Hilfiger, Lacoste, Adidas и Nike задержали тюменские таможенники, сообщает пресс-служба ведомства.

Вблизи российско-казахстанской границы таможенники остановили фуру, которая следовала из Казахстана в Ингушетию. При досмотре транспортного средства было обнаружено более 5 тыс. спортивных носков на сумму 20 млн рублей. Собственник не представил документов, подтверждающих оригинальность продукции. Факт подделки подтвердили и направленные запросы представителям правообладателей.

Все собранные материалы переданы в полицию.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# контрафакт

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:27 09.12.2021Тюменские таможенники задержали контрафактные носки Calvin Klein, Louis Vuitton и Lacoste
11:30 09.12.2021Жительница Тюменского района провела в дом электричество через прокуратуру
10:46 09.12.2021Срубивший пять берез житель Бердюжского района написал явку с повинной
10:11 09.12.2021Трое мужчин и одна женщина погибли при пожаре в нежилом доме в Тюмени