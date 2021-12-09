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В Тюмени завершили реконструкцию водовода в Ленинском округе

Общество, 17:50 09 декабря 2021

"Росводоканал Тюмень" | Фото: "Росводоканал Тюмень"

Завершилась реконструкция участка водовода протяженностью 450 метров в районе ул. Жигулевской в Тюмени. Старый водовод выведен из эксплуатации, сообщает "Росводоканал Тюмень".

С вводом нового водовода диаметром 630 мм оптимизирована схема распределения воды. Это улучшит качество водоснабжения в Ленинском административном округе, ожидают на предприятии.

"Выведена из эксплуатации также аварийная чугунная линия, служившая с 1967 года. За полвека в старой трубе отложился налет и любое колебание давления в системе могло привести к вторичному загрязнению воды, чтобы такого не происходило, мы регулярно промывали сети", - рассказал заместитель начальника Цеха эксплуатации сетей водоснабжения и повысительных насосных станций "Росводоканал Тюмень" Алексей Алексеев.

Одновременно были заменены старые подводящие трубопроводы к восьми многоквартирным домам.

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# качество воды , Росводоканал Тюмень

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