Жильцы дома по Севастопольской, 5 оценили энергоэффективность капремонта

| Фото: "Тюмень — наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень — наш дом" во ВКонтакте

Эффективность капремонта оценили жители дома по ул. Севастопольской, 5, отметив экономию энергоресурсов в своих платежках. Как сообщает администрация Тюмени, в 2019 году в доме провели ремонт системы электроснабжения, а в 2020 году – фасада, подвального помещения, крыши, водоснабжения и канализации, а также системы теплоснабжения.

Главный инженер УК "Юг" Артем Тихонов продемонстрировал две квитанции по одной квартире за самый холодный месяц – январь - 2020 и 2021 годов, до и после ремонта. До капремонта зафиксировано потребление теплоэнергии 1,6 Гкал, после – 1,4 Гкал. Несмотря на повышение тарифа и более холодный январь 2021 года, за тепло люди заплатили меньше.

Во время ремонта подрядная организация не просто заменила инженерные коммуникации на новые, но и использовала самое современное энергоэффективное оборудование. Так, раньше дом был оборудован элеваторной системой теплоснабжения. Теперь установлена современная система с погодозависимой аппаратурой.

Помимо отсекающей арматуры на стояки установлены балансировочные клапаны, а на приборы отопления – современные регуляторы, которые позволяют жителям самостоятельно подбирать под себя комфортную температуру в каждой квартире.

Также тепловой контур здания был улучшен за счет замены остекления в местах общего пользования, ремонта межпанельных швов, монтажа скатной крыши вместо плоской.

"При проведении капитальных ремонтов и других работ в многоквартирных домах мы ставим задачу снизить потребление энергоресурсов, что в конечном итоге положительно отразится на потребителях. Например, в доме на Севастопольской все конструкции, которые призваны сохранять тепловой контур дома, были капитально отремонтированы. В итоге достигнуто снижение удельного потребления тепловой энергии", - рассказал директор департамента городского хозяйства Семен Тегенцев.