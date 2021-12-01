Хоккеисты "Рубина" одержали победу в день рождения клуба

| Фото: ХК "Рубин" во Вконтакте | Фото: ХК "Рубин" во Вконтакте

Тюменский "Рубин" одержал выездную победу в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги. В Казани подопечные Дениса Ячменева переиграли местный "Барс" — 6:2.

Дубль в этой встрече оформил Вадим Хлопотов. По разу отличились Никита Рожков, Михаил Железнов, Вадим Антипин и Алексей Митрофанов.

"Довольны результатом, довольны победой. Вдвойне приятно, потому что сегодня – день рождения нашего клуба. Ребята смогли порадовать и себя, и болельщиков, и всех тюменских любителей хоккея", - отметил главный тренер тюменцев Денис Ячменев.

"Рубин" набрал 49 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. Следующий матч тюменцы проведут 11 декабря. В Пензе они сыграют против "Дизеля".

Евгений Новоселов