  • 10 декабря 202110.12.2021пятница
  • USD73,5998
    EUR83,3444
  • В Тюмени -5..-7 С 6 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Эксперты считают хорошей новостью рост экспорта продукции предприятий Тюменской области в 2,5 раза

Экономика, 14:48 10 декабря 2021

admtyumen.ru

Российские регионы становятся конкурентоспособными на международных рынках – это хорошая новость. Так отреагировала депутат Законодательного собрания Красноярского края Елена Пензина на сообщение о том, что экспорт продукции предприятий Тюменской области за 9 месяцев 2021 года вырос в 2,5 раза. Эта тема обсуждается сегодня на онлайн-площадке "Экспертный клуб России".

"По статистике, в текущем году есть положительная динамика по восстановлению экспорта, который по объективным причинам снижался в 2020 году, - сообщил губернатор Александр Моор. - Актуальные экономические тренды требуют и особого внимания к наиболее перспективной товарной группе внешней торговли – к экспорту услуг. Пока он составляет лишь немногим более 20 процентов от общего объема, но увеличивать его долю в регионе продолжат".

Количество предприятий-экспортеров, по данным пресс-службы губернатора, увеличилось со 186 до 224. Общий объем экспорта за этот период равен 980 млн долларов США. 91,6% от общего объема экспорта приходится на не сырьевые неэнергетические товары.

Эксперта из Красноярска удивило только то, что в своей стране мы продолжаем оценивать эффективность в иностранной валюте.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , экспорт

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:48 10.12.2021Эксперты считают хорошей новостью рост экспорта продукции предприятий Тюменской области в 2,5 раза
13:35 10.12.2021В Тюменской области реализуют инвестпроекты на сумму более 211 млрд рублей
11:23 10.12.2021На производстве МАН в Тобольске идут пусконаладочные работы системы водоснабжения
10:04 10.12.2021В Тюменской области 16 социальных предпринимателей получили по 500 тысяч рублей