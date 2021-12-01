Эксперты считают хорошей новостью рост экспорта продукции предприятий Тюменской области в 2,5 раза

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Российские регионы становятся конкурентоспособными на международных рынках – это хорошая новость. Так отреагировала депутат Законодательного собрания Красноярского края Елена Пензина на сообщение о том, что экспорт продукции предприятий Тюменской области за 9 месяцев 2021 года вырос в 2,5 раза. Эта тема обсуждается сегодня на онлайн-площадке "Экспертный клуб России".

"По статистике, в текущем году есть положительная динамика по восстановлению экспорта, который по объективным причинам снижался в 2020 году, - сообщил губернатор Александр Моор. - Актуальные экономические тренды требуют и особого внимания к наиболее перспективной товарной группе внешней торговли – к экспорту услуг. Пока он составляет лишь немногим более 20 процентов от общего объема, но увеличивать его долю в регионе продолжат".

Количество предприятий-экспортеров, по данным пресс-службы губернатора, увеличилось со 186 до 224. Общий объем экспорта за этот период равен 980 млн долларов США. 91,6% от общего объема экспорта приходится на не сырьевые неэнергетические товары.

Эксперта из Красноярска удивило только то, что в своей стране мы продолжаем оценивать эффективность в иностранной валюте.