За три часа тюменцы сняли с автомобилей 18 аккумуляторов

| Фото: УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

Подозреваемых в краже 18 аккумуляторов задержали в Тюмени, сообщает региональное УМВД. По предварительным данным, стоимость похищенного, без учета повреждений, причиненных транспортным средствам, составила более 30 тыс. рублей.

В багажнике остановленного автомобиля "Лада" инспекторы полка ДПС обнаружили аккумуляторные батареи. Водитель пояснил, что работал в пункте разбора автомобилей и аккумуляторы накопил, разбирая машины на запчасти.

Такое объяснение автоинспекторов не устроило, водителя и троих пассажиров "Лады" доставили в отдел полиции. Сотрудники уголовного розыска установили, что незадолго до задержания молодые люди на ул. Кремлевской за три часа похитили аккумуляторы из нескольких автомобилей.

Владельцы девяти аккумуляторов установлены, хозяева еще девяти батарей устанавливаются. Свою вину молодые люди признали. Возбуждены девять уголовных дел по статье "Кража". Максимальная санкция статьи - лишение свободы на срок до пяти лет.