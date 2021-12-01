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Тюменцы потратили в магазинах более 374 миллиардов рублей

Общество, 09:37 12 декабря 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 374 млрд потратили жители Тюменской области в магазинах за 10 месяцев текущего года. На платные услуги было потрачено более 103 млрд рублей, сообщает Вслух.ру.

В Тюменской области увеличивается оборот розничной торговли. Если общие траты в январе были на уровне 33 млрд 779,2 млн рублей, то октябрь побил рекорд – 41 млрд 919,1 млн рублей. Таковы данные Тюменьстата.

Основная часть тюменского шопинга – 200 млрд 629,7 млн рублей – приходится на непродовольственные товары. В октябре они составили 22 млрд 496,7 млн рублей. На продукты жители региона потратили 173 млрд 975,2 млн рублей за январь-октябрь и 19 млрд 422,4 млн рублей – за десятый месяц года.

За различные услуги тюменцы заплатили 103 млрд 347,5 млн рублей за платные услуги. Начиная с марта объем стабильно выше 10 млрд рублей. Максимум зафиксирован в июне – 11 млрд 68,2 млн рублей, минимум – 8 млрд 831,4 млн рублей.

За год больше всего подорожали бытовые услуги, услуги образования, организаций культуры, услуги зарубежного туризма. Уменьшились услуги связи.

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