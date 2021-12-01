Офицер Росгвардии завоевал серебро в спринте на этапе Кубка мира по лыжным гонкам

| Фото: rosguard.gov.ru | Фото: rosguard.gov.ru

Российский лыжник Сергей Устюгов занял второе место в финале спринтерской гонки на этапе Кубка мира по лыжам в швейцарском Давосе, сообщает пресс-служба Росгвардии.

В ходе упорной борьбы офицер Росгвардии уступил норвежцу Йоханнесу Клебо всего 0,87 секунды. Замкнул тройку лидеров француз Ришар Жуве.

В общем зачете Кубка мира Сергей Устюгов стал вторым с результатом – 255 очков, сместив на третье место своего товарища по команде старшего лейтенанта Александра Большунова (245 очков).

12 декабря состоятся индивидуальные гонки у мужчин и женщин на 15 и 10 км соответственно.